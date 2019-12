Oper im Staatstheater : Leid, Trubel und (Weihnachts-) Rausch

Saarbrücken Die Oper „La Bohème“ wird im Großen Haus des Staatstheaters in Saarbrücken aufgeführt.

Passend zur Weihnachtszeit wird am Mittwoch, 18 Uhr, Giacomo Puccinis „La Bohème“ im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken aufgeführt. Viele mögen „den Adventsrausch, der sich gerade im zweiten Bild dieser Oper offenbart: Der Trubel, der im lebhaften Pariser Quartier Latin seinen Anfang nimmt, um dann im feinen Café Momus zu enden“, so der Veranstalter.