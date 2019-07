Termin der Woche : Von aktuellem Pop bis Mittelalter-Rock

Die Berliner Band In Extremo macht auf ihrer „Carpe Noctem Burgentour“ Station im Amphitheater. Foto: Martin Moll

Trier Von Donnerstag bis Sonntag steigt das „Amphitheater Open Air“ mit mehreren Künstlern in Trier.

Erst erklingt aktueller Pop und Mittelalter-Rock vor römischer Kulisse, dann lebt die fantastische Welt der Hobbits und Elben aus dem „Herr der Ringe“ in der antiken Arena wieder auf – das „Amphitheater Open Air“ vereint von Donnerstag bis Sonntag Musik aus verschiedenen Stilrichtungen in Trier.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 20 Uhr, Rea Garvey. Mit seinem aktuellen Album „Neon“ hat sich der „Irishman in Berlin“ wieder ins richtige Licht gerückt. Darauf wollte er erneut andere Töne anschlagen. Die Beats and Sounds der Songs schaffen nach Aussage des Künstlers eine „urban/streetlike Atmosphäre“, die zuvor so noch nicht im Fokus seiner Musik gestanden hatte.

Der irische Sänger und Gitarrist Rea Garvey tritt am Donnerstag in Trier auf. Foto: Heine, Sass

Mit Erfolg: Das Album schaffte es auf Platz zwei der Charts und zu seiner Arena-Tour kamen über 100 000 Besucher. Nun möchte der Ex-Reamonn-Frontmann sein aktuelles Werk vor historischer Kulisse unter freiem Himmel live präsentieren. Auch die Hits der drei Solo-Vorgänger-Alben dürfen natürlich nicht fehlen.

Am Freitag, 20 Uhr, machen dann In Extremo auf ihrer „Carpe Noctem Burgentour“ im Amphitheater Trier Station. Die Berliner Band gehört zu den erfolgreichsten Vertretern der Mittelalter-Rock-Szene. Für ihre aktuellen Open-Airs haben sich die sieben Musiker ein besonderes Programm für ihre Fans überlegt: Sie wollen einige ihrer schon lange nicht mehr gehörte Lieder live spielen.

„Den Tag zur Nacht machen, mit unseren Fans ganz hautnah feiern, tanzen und singen – das ist es, was auch für uns die Burgentour immer zu einem ganz besonderen Ereignis macht“, freuen sich die Musiker und ergänzen: „Pure Ausgelassenheit, den Alltag hinter sich lassen, in eine andere Welt eintauchen – genau so erleben wir unsere Shows auch selber in diesen tollen Kulissen, die uns jedes Jahr so wunderbar empfangen und mit unseren Fans ein immer einzigartiges Konzert-Erlebnis bescheren“, ergänzen sie.

Katie Melua wurde durch Hits wie „Nine Million Bicycles“ und „The Closest Thing To Crazy“ bekannt. Am Samstag, 20 Uhr, präsentiert die georgisch-britische Sängerin ihre Pop-Perlen live in Trier. Nach ihrem Guinness-Weltrekord für das tiefste Unterwasser-Konzert tritt die 34-Jährige nun in dem Römerbau auf. Neben ihren eigenen Hits gehören auch Klassiker wie „Bridge Over Troubled Water“ und der James-Bond-Song „Diamonds Are Forever“ zum Repertoire von Melua.

Zum Abschluss der Open-Air-Reihe soll am Sonntag, 20 Uhr, die fantastische Welt der Hobbits und Elben aus dem „Herr der Ringe“ in der antiken Arena wieder aufleben. Fast 100 Mitwirkende, darunter ein Sinfonieorchester mit Chor, führen den Soundtrack zu dem mystischem Kinohit, basierend auf der Geschichte von J. R. R. Tolkien, an diesem besonderen Ort live auf. Als Solist ist der Pippin-Darsteller der Film-Triologie Billy Boyd mit dabei und singt seine Songs live.

