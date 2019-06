Letzte Open-Air -Konzerte vor der Porta Nigra für dieses Jahr : Folklore trifft auf Punk- und Pop-Musik

Der Rapper Samy Deluxe tritt am Samstag vor der Porta Nigra in Trier auf. Foto: Popp Concerts/David Koenigsmann

Trier Noch bis Sonntag: Open-Air-Reihe „Porta hoch drei“ vor dem römischen Stadttor in Trier.

Musikfans haben noch bis Sonntag die Gelegenheit, bei dem Open-Air „Porta hoch drei“ vor dem römischen Wahrzeichen in Trier zu feiern. Die Palette reicht dabei von Klassik über Pop und Rock bis hin zu Rap und Hip-Hop

Am Donnerstag „wird es grün in der Innenstadt“, verspricht der Veranstalter. Denn auf der Bühne steht um 20 Uhr die Gruppe „Flogging Molly“, die mit einer Mischung aus irischer Folklore und Punk-Klängen unterhalten möchte. Musikalische Unterstützung erhält die Band von „13 Crowes“ aus dem Südwesten Schottlands. Am Freitag, 20 Uhr, tritt der 28-jährige Brite Tom Odell auf. Er wird eher ruhigere Töne anschlagen.