Programm Neunkircher Kulturgesellschaft : Mal hart, mal herzlich

Der Comedian Ole Lehmann tritt am Freitag in der Stummschen Reithalle auf. Foto: Künstler/KIKE PHOTOGRAPHY

Neunkirchen Von Freitag bis Sonntag: Live-Musik und Comedy in Neunkirchen.

Mit vier Veranstaltungen wartet die „Neunkircher Kulturgesellschaft“ diese Woche auf. Den Anfang macht der Comedian Ole Lehmann am Freitag, 20 Uhr, mit seinem neuen Programm „Homofröhlich!“ in der Stummschen Reithalle.

Weiter geht es am Samstag, ab 16 Uhr, mit dem „Gloomar Festival“ in der Neunkircher Gebläsehalle. Bei dem Konzert treten verschiedene Künstler aus dem Post-/Prog-/Stoner-Rock-Bereich sowie aus den Genres Post-Metal und Alternative auf.

Ebenfalls am Samstag, 20 Uhr, steht in der Stummschen Reithalle ein Akustik-Konzert mit der Band „SMS“ auf dem Programm. Zu hören sind unter anderm Titel von James Taylor, Tracy Chapman und Eigen-Kompositionen. Am Sonntag, 18 Uhr, tritt die Band „Old Blind Dogs“ in der Stummschen Reithalle auf.