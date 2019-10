Ausverkauft : Zünftige Partylaune und Spaß

St.Wendel Von Samstag bis zum 27. Oktober steigt das Oktoberfest in St. Wendel.

Von Samstag bis zum 27.Oktober wird in St. Wendel wieder die „Wendelskirmes“ gefeiert. Auf dem Festplatz Bosenbach in der Missionsstraße wird ein Vergnügungspark mit zahlreichen Fahrgeschäften und Kirmesbuden aufgebaut. Am Mittwoch, 23. Oktober, startet um 15 Uhr zudem das Kinderfest der Schausteller. Und am Kirmessonntag sowie am Mittwoch ist jeweils von 15 bis 20 Uhr Familientag. An beiden Tagen ist der Eintritt ins Festzelt frei.