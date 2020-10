Fest : Feiern wie in Bayern

Oktoberfest in der Saarbrücker Garage.

Ein Oktoberfest mit der Band „Krachleder“ erwartet die Besucher am Samstag, 18 Uhr, in der Saarbrücker Garage. Unter Einhaltung der Hygieneregeln wollen die Musiker aus der Pfalz ihrem Publikum einheizen: Rock, Pop, Elektro, Hip-Hop, Schlager – „von aktuellen Charts über das Beste, was die Musikgeschichte der vergangenen vier Jahrzehnte zu bieten hat“, bis hin zu Partyhymnen von Deichkind und Avicii. „Krachleder“ setzen auf Elemente wie den ratternden Akkordeon-Sound und einen knackigen Bläsersatz. Gäste können auch in Gruppen bis maximal zehn Leuten erscheinen.