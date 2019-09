Arthur Milmachts Stück auf der saarländischen Bühne : Fremdenhass und Selbstjustiz

Saarbrücken Am Samstag feiert das Stück „Hexenjagd“ Premiere in Saarbrücken.

Eine weitere Premiere erwartet die Besucher mit „Hexenjagd“ am Samstag, 19.30 Uhr, im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken. Nächster Aufführungstermin ist am Mittwoch, 19.30 Uhr:

Im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Grundsatz prägt aufgeklärte Gesellschaften. Arthur Milmacht machte mit seinem Stück „Hexenjagd“, das in den 1950 er Jahren spielt, darauf aufmerksam, dass Populisten und ideologische Eiferer eine Gefahr für die Menschheit darstellen können. Als US-Senator McCarthy in der Ära des „Kalten Krieges“ Jagd auf Kommunisten in den USA machte, erinnerte der Schriftsteller an eine Welle von „Hinrichtungen des Jahres“. Damals wurden Menschen zum Tode verurteilt, die mit dem Teufel im Bunde gestanden haben sollen. In Millers Schauspiel rächt sich ein Mädchen an einem Bauern, mit dem sie ihr erstes Verhältnis hatte. Ihre Wut zieht Kreise....