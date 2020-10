Kabarett : Wenn Sissi einen Finanzexperten trifft

Alfons ist Gastgeber und Kabarettist in Personalunion. Foto: SR/Pasquale D'Angiolillo

Am Samstag steht der nächste „SR-Gesellschaftsabend“ in Saarbrücken auf dem Halberg an.

Es ist wieder soweit: Am Samstagabend, 20 Uhr, steht im Großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks in Saarbrücken der nächste „SR-Gesellschaftsabend Nr. 276“ an. Als Gastgeber agiert Kabarettist Alfons. Gäste sind Sissi Perlinger, Chin Meyer und Michael Altinger. Die Veranstaltung wird live auf „SR2 Kultur-Radio“ übertragen.

Sissi Perlinger ist laut SR „die Kaiserin der Vielfältigkeit“: Komikerin, Kabarettistin, Schauspielerin, Entertainerin, Bühnen-Schamanin und Sängerin in einem. Dazu begleitet sie ihre Texte als „Ein Frau-Orchester“, extrem groovig, indem sie gleichzeitig Gitarre und Schlagzeug spielt. Chin Meyer ist dagegen „bissig-unterhaltsam und höchst aktuell“, so der Veranstalter. Deutschlands bekanntester Finanz-Kabarettist nimmt private und politische Glücksversprechen ins Visier. In einem vehementen Plädoyer für Pluralismus kämpft der Hamburger scharfzüngig und gut gelaunt für die Demokratie. Er findet als gewitzter Kapitalismus-Versteher die Absurditäten im System, stochert darin herum und klärt auf.

Michael Altinger, „brillant blödelnd und trotzdem richtig gescheit“, sortiert die Welt für uns neu, so der SR. In seinem aktuellen Programm „Schlaglicht!“, dem zweiten Teil seiner Kabarett-Trilogie präsentiert er ein Leuchtfeuer gegen Verlogenheit mit einfachen Antworten. Der Niederbayer verpackt seine Wut brandaktuell und live in Satire.

Michael Altinger ist vielen als Moderator der Kabarett-Sendung „Schlachthof“ im Bayerischen Fernsehen bekannt. Und auch beim „SR Gesellschaftsabend“ wird er sicherlich einen Ausflug an den Ort machen, an dem Tradition und Moderne besonders hart aufeinanderprallen – ins „Strunzenöd“.