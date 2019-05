Musikfestspiele Saar in Reinheim : Big-Band-Sound in römischen Ruinen

Reinheim Am Mittwoch, 19.30 Uhr, tritt der Star-Trompeter Till Brönner im Kulturpark Reinheim auf.

Anlässlich der „Internationalen Musikfestspiele Saar“ steht am Mittwoch, 19.30 Uhr, ein Open-Air Konzert der Big Band der Bundeswehr in den römischen Ruinen des Europäischen Kulturparks Bliesbruck in Reinheim an. Den Trompeten-Part übernimmt der bekannte Jazz-Musiker Till Brönner. Saxofon und ­Flöte spielt Magnus Lindgren.