Musical-Kult trifft auf Industrie-Kultur : Vom Wahn und vom Übersinn

Neunkirchen Noch bis 23. Juni steht das Musical „The Rocky Horror Show“ in Neunkirchen auf dem Spielplan.

Das Musical „The Rocky Horror Show“ gastiert diese Woche wieder mehrfach in der Neunkircher Gebläsehalle – unter anderem am Freitag und Samstag, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 18 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Anna Hofbauer und Eddi Petri. Regie führt Thilo Reinhardt.