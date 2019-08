Termin der Woche : Einblicke in das Leben einer Filmikone

Die griechische Schauspielerin Vasiliko Roussi spielt im Zeltpalast die Hauptrolle von Hollywoodikone Judy Garland. Foto: Marcus Staab

Merzig Bis 8. September ehrt der Zeltpalast Merzig Judy Garland mit dem Musical „End of the Rainbow“.

Dorothy in „Der Zauberer von Oz“ – mit dieser Rolle verbindet man hierzulande Judy Garland. Das vielfach interpretierte Lied „Somewhere over the Rainbow“, das die damals 16-Jährige im Film gesungen hat, blieb dem Publikum bis heute in Erinnerung. In den Dreißigern und Vierzigern war die Schauspielerin ein gefeierter Hollywoodstar. Noch heute zählt sie zu den größten Darstellerinnen der Filmgeschichte.

Ihr zu Ehren schrieb Autor Peter Quilter das Musical „End of the Rainbow“, das im Zeltpalast Merzig von 21. August bis 8. September aufgeführt wird. „Er kombiniert auf brillante Art und Weise die komischen, tragischen und anrührenden Seiten von Garlands Privatleben mit ihren weltberühmten Songs zu einem großartigen musikalisch-dramatischen und packenden Theaterabend“, erklärt der Veranstalter.

2005 feierte „End of the Rainbow“ in Sydney Premiere und gastierte anschließend auf den großen, internationalen Bühnen. 2011 wurde das Musical für den Laurence Olivier-Award als „Bestes Stück“ nominiert und 2012 gelang der Sprung an den Broadway inklusive drei Nominierungen für den Tony-Award.

Peter Quilter beleuchtet in seinem Stück die letzten Monate im Leben von Judy Garland, die in den Sechzigern, vermutlich nach einer Entziehungskur, einen Comebackversuch startete, bevor sie mit nur 47 Jahren an einer Überdosis Tabletten starb. „End of the Rainbow“ ist unter die Haut gehendes Theater vom Feinsten“, sagt der Veranstalter. „Der Zuschauer erlangt einen intimen Einblick in die innere Zerrissenheit eines von der Filmindustrie zerschlagenen Menschen zwischen Pillen, Bühne und dem Wunsch, bedingungslos geliebt zu werden.“

Die griechische Schauspielerin Vasiliki Roussi, die ihre Karriere im Musical „Cats“ in Wien begonnen hat, wird in die Rolle der Judy Garland schlüpfen. Roussi stand bereits am Theater in Basel auf der Bühne, hatte aber in der Vergangenheit auch zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen.

An der Seite von Roussi stehen Alexander Lutz, der in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen war, als Anthony und Peter Lewys Preston als Mickey. Lutz spielte seine Rolle als Pianist und Vertrauter Garlands schon in Wien neben Schauspielerin Helen Schneider. Preston, der sich bisher vor allem an Theatern einen Namen gemacht hat, war bis 2018 Teil des Ensembles des Landestheaters in Linz, wo er Carl Brunner in der deutschsprachigen Version des Musicals „Ghost – Nachricht von Sam“ gespielt hat.

Alexander Lutz spielt nicht nur den Pianisten Anthony – er ist auch ausgebildeter klassischer Pianist. Foto: Josef Polleross

Mickey war Garlands fünfter Ehemann, den Peter Lewys Preston spielt. Foto: Peter Lewys Preston