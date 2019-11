Mit neuem Sänger auf Tour : Eine Art Legende

Fast 40 Jahre alt: Die Band Münchener Freiheit. Foto: Stars and More

Die Band „Münchener Freiheit“ gastiert am Freitag, 20 Uhr, im Theater am Ring in Saarlouis. Die Formation veröffentlichte sechs mit Gold ausgezeichnete Alben in Folge sowie eine goldene Single: „Ohne dich“. Inzwischen blicken die Musiker auf 21 Studio-Alben zurück.