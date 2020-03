Pictures of Pop : Faszinierende Facetten der Pop-Kultur

Saarbrücken Das Festival „Pictures of Pop“ präsentiert zum Finale eine besondere Ausstellung im Saar-Landtag.

Das große Festival „Pictures of Pop“ hat sich seit August letzten Jahres in über 40 Ausstellungen diesem Thema gewidmet. Jetzt steuert es auf den Höhepunkt zu.

130 Fotografen/innen haben sich mit über 600 Fotos beteiligt. Die Jury des PopRats hat aus allen Einsendungen die Gewinner gewählt. Bei der Eröffnung am Montag, 18 Uhr, werden die Siegerbilder des Wettbewerbs prämiert. Passend dazu wird Professor Dr. Rolf Sachsse von der Hochschule der Bildenden Künste Saar zum Thema „Fotografie in der Popkultur“ referieren. Musikalisch wird die Vernissage von Björn del Togno begleitet. Der DJ legt seit 2002 in großen Clubs deutschlandweit auf und ist Mitveranstalter im Saarbrücker Technoclub „Silodrom“.

Bereits vor der Vernissage freut sich Peter Meyer über das Ergebnis des Festivals: „Wir haben den Saarländern vor allem Spaß und Freude bereitet, ihnen die Möglichkeit gegeben, ganz ungezwungen diese faszinierende Kultur auf sich wirken zu lassen.“ Insgesamt gab es seit August 44 Ausstellungen an 35 unterschiedlichen Orten. 200 saarländische, aber auch nationale und internationale Fotografen stellten ihre Bilder aus und über 50 Bands und DJs präsentierten ihre Musik auf den Bühnen des Festivals. So konnten die Veranstalter auch „interessante saarländische Eigenheiten, spezielle regionale und lokale Ausprägungen und Stärken saarländischer Popkultur“ präsentieren.

Die letzte Ausstellung „Phantastische Welten“ im Rahmen von „Pictures of Pop“ wird am 12. März um 17 Uhr in den Schloßberghöhlen in Homburg eröffnet. Die 30 ausgestellten Fotos zeigen bis 28 Juni die bunte Phantastikszene des Saarlandes.