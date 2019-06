„Fête de la musique“ : Musikalischer Schmelztiegel

Die Band „All But The Lips am Staden“ bei der „Fete de la Musique“ am Staden. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Am Freitag und Samstag: „Fête de la musique“ in Saarbrücken.

Von Marko Völke

Gemeinsam mit mehr als 35 Musikern startet die Landeshauptstadt Saarbrücken in diesem Jahr mit der „Fête de la Musique“ in den Sommer. Pünktlich zur Sonnenwende haben die Besucher am Freitag und am Samstag die Möglichkeit, kostenlos alle Veranstaltungen zu besuchen. Die Fête bietet in der ganzen Stadt Amateur- und Profi-Musikern unterschiedlicher musikalischer Stilrichtungen eine Bühne.

Zu hören sind Solisten, Bands, Chöre und Ensembles aus den Bereichen Pop, Rock, Blues, Jazz, Klassik, Weltmusik und einiges mehr: Am Freitag, 15 bis 16 Uhr, spielt so zum Beispiel J. Michael Hudson Blues Rock und Comedy im Ulanenpavillon am Staden. Und am Samstag startet um 11.30 Uhr eine Orgel-Matinée in der Basilika in St. Johann.