Merzig lacht : Nicht normal und nicht perfekt

Die französelnde „Mademoiselle Mirabelle“ singt bei der Gala am Samstagabend selbstkomponierten Chansons. Foto: Mademoiselle Mirabelle

Merzig Am Freitag und Samstag: „Comedy Festival“ im Merziger Zeltpalast.

Ein „Comedy Festival“ steigt am Freitag und Samstag im Zeltpalast Merzig. Die Veranstaltung startet am Freitagabend, 20 Uhr, mit einem Comedy-Slam. Mit dabei sind neun junge Comedians aus Berlin, Hamburg, Köln und aus dem Saarland. Als Stargast wurde Amjad engagiert. Auch Jörg Schumacher wird in Merzig auftreten.