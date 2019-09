Zahlreiche Autoren kommen nach Homburg : Mit bekannten Schriftstellern

Homburg Freitag bis Sonntag: Buchmesse „HomBuch“ mit Lesungen in Homburg.

Auch in diesem Jahr öffnet wieder die saarländische Buchmesse „HomBuch“ in Homburg ihre Türen. Von Freitag bis Sonntag geht die Veranstaltung in ihre neunte Runde. Neben der Ausstellung im Saalbau, bei der Gäste direkt bei den Verlagen und Autoren Bücher kaufen können, wird es zahlreiche Lesungen auf der Messe und der Innenstadt von Homburg geben. Rund 40 Aussteller aus unterschiedlichen Genres, darunter Krimi, Belletristik, Kinderbücher, Fantasy und Lyrik, sind dort vertreten.