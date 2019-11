Neues Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ : Mit Vollgas durch den Alltag

„Mario Barth verspricht in seinem aktuellen Programm „Erstaunliches aus dem Beziehungsalltag von Männern und Frauen“. Foto: picture alliance / dpa/Emily Wabitsch

Saarbrücken Der Comedian Marion Barth tritt in der Saarlandhalle Saarbrücken auf.

Sein Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ präsentiert der Comedian Mario Barth am Samstag, 19 Uhr, in der Saarbrücker Saarlandhalle. Er verspricht „zwei Stunden mit Vollgas auf einer Reise durch die Absurditäten des Alltags“. Der „größte Paar-Therapeut der Galaxis“, so der Veranstalter, berichtet „Erstaunliches aus dem Beziehungsalltag von Männern und Frauen“.