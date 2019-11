Weihnachtskonzert : Festliches mit Charme und Stil

St. Wendel Marc Marshall gibt ein Konzert in der St. Wendeler Annenkirche.

Ein Weihnachts-Konzert mit Marc Marshall erwartet die Besucher am Montag, 19.30 Uhr, in der St. Wendeler St. Annenkirche. Am Flügel sitzt René Krömer. „Mit ihm hat Marc Marshall viele große Abende gestaltet“, so der Veranstalter.