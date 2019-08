Termin-Tipp : Chartstürmer der 70er und 80er Jahre

Luxemburg Am Sonntag: „Manfred Mann’s Earth Band“ im Château de Beaufort.

Vor über 40 Jahren gründete Manfred Mann seine „Earthband“, mit der er in den 70ern und 80ern regelmäßig in den Charts vertreten war und vor ausverkauften Hallen in Europa spielte. Seit dem Jahr 2011 ist die Formation mit neuer Stimme unterwegs: Robert Hart. Die Musiker spielen am Sonntag in der historischen Kulisse des Luxemburger Château de Beaufort ihre Hits wie „Blinded By The Light“, „Davy’s On The Road Again“, „Father Of Day, Father of Night“ und „Mighty Quinn“ sowie „I Came For You“.