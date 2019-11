Reihe „photomission“ : So schön war Syrien vor dem Krieg

Wemmetsweiler Multimedia-Reportage von Lutz Jäkel im Kuppelsaal Wemmetsweiler.

Im Rahmen der Reihe „photomission“ zeigt der Fotograf, Autor und Islamwissenschaftler Lutz Jäkel am Sonntag, 17 Uhr, im Großen Kuppelsaal des Rathauses Wemmetsweiler seine live moderierte Multimedia-Reportage „Syrien – Erinnerungen an ein Land ohne Krieg“. Es geht um die Schönheit und kulturelle Vielfalt des Landes und um seine Menschen, um herzliche Begegnungen und das meist friedliche Miteinander der Religionen und Ethnien. „Eindrucksvoll dokumentieren seine Fotos den Alltag bis 2011, zeigen, wie man in Syrien lacht und einkauft, arbeitet, betet, diskutiert und feiert“, kündigen die Veranstalter an. Voller Wärme berichten außerdem in dieser Live-Reportage Syrer, Deutsch-Syrer und Deutsche in Videos von ihrem Syrien, lassen den Zuschauer teilhaben an ihren Erlebnissen und Erfahrungen, die geprägt sind von Fröhlichkeit und Wehmut, Freude und Trauer. So entsteht ein gleichermaßen persönliches wie breites Bild.