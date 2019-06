Open-Air-Reihe startet : Songs einer Kultband im Covergewand

Die Gruppe „Brothers In Arms“ spielt am Freitag, 19.30 Uhr, Songs der der britischen Band „Dire Straits“. Foto: Brothers in Arms

Püttlingen Der „Sommer-Fahrplan“ am Bahnhof Püttlingen geht in eine neue Runde.

An diesem Freitag sind ab 19.30 Uhr Songs der britischen Band „Dire Straits“ zu hören, die bereits in die „Hall of Fame“ aufgenommen wurde. Die vier Musiker der Cover-Band „Brothers In Arms“ interpretieren Hits der Kultgruppe, deren Stil insbesondere durch den charakteristischen Gitarren-Stil von Mark Knopfler geprägt ist.