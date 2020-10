Konzert : Mit Stimme und Klavier

Am Sonntag: Liedkonzert in Saarbrücken.

Ein Liedkonzert mit Marie Smolka erwartet am Sonntag, 16 Uhr, die Besucher in der Modernen Galerie in Saarbrücken. Am Klavier begleitet die Sängerin der Zweite Kapellmeister des Saarländischen Staatstheaters Nathan Blair. Hier trifft Bildende Kunst auf Musik.