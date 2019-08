AWO-Musical : Wenn die Feierwut auf Elend trifft

Neunkirchen Freitag bis Sonntag, Neunkirchen, Neue Gebläsehalle: Musical über Marie Juchacz.

Das Musical „Meine Damen und Herren: Marie!“ nach dem Leben von Marie Juchacz erwartet die Besucher am Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr, sowie Sonntag, 18 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Buch und Liedtexte stammen von Holger Hauer. Die Musik stammt aus der Feder von Francesco Cottone und Amby Schillo. Das Stück feiert die Geschichte der AWO-Gründerin Marie Juchacz, die großen Anteil an der politischen Entwicklung in Deutschland nach der Kaiserzeit“ hatte, so der Veranstalter. Das Musical thematisiert unter anderem ihr soziales Wesen, ihre Belesenheit, ihren ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und ihren Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen. Auch ihre enge Beziehung zu ihrer Schwester, die Armut und das Elend der Jahre 1918/19, aber auch die „Feierwut“ der Bessergestellten und der Umgang der Männer mit den Frauen werden dargestellt.