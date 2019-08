Von Vor- und Nachteilen : Das Leben an der Grenze

Petite Roselle Von Donnerstag bis Samstag wird „Les Enfants du Charbon“ aufgeführt.

Vom Leben und der Arbeit der Bergleute und ihrer Familien handelt das Schauspiel „Les Enfants du Charbon“, das am Donnerstag, Freitag und Samstag 21.30 Uhr, auf dem Gelände des „Parc Explore St. Wendel“ in Petite Rosselle aufgeführt wird. Thematisiert wird das Leben an der saarländisch-lothringischen Grenze mit allen Vor- und Nachteilen in verschiedenen Epochen. Gezeigt wird unter anderem die Evakuierung der Region während des Krieges und die Befreiung. Die Berliner Mauer spielt ebenfalls eine Rolle: Es wird geschmuggelt, unter und über Tage. Auch die Zweisprachigkeit der Menschen wird angesprochen.