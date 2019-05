Projekt Premiere in Saarbrücker Bus : Aussteiger treffen auf Quereinsteiger

Schickt die Theaterbesucher auf Reisen: Regisseurin Doro Schroeder. Foto: SST

Saarbrücken Am Samstag und Sonntag: „Learning by doing“ in Saarbrücken.

Ein nachhaltiger Teilzeit-Ausstieg von Doro Schroeder und dem „Ensemble 4“ erwartet das Publikum bei der Premiere des Projekts „Learning by doing“. Uraufführung ist am Samstag, 19 Uhr. Ein weiterer Termin ist am Sonntag, 19 Uhr. Die Busabfahrt ist jeweils auf dem Saarbrücker Landwehrplatz.

Niemand lernt schneller als derjenige, der es ausprobiert – findet zumindest der Veranstalter. Denn Aussteiger seien Quereinsteiger. Egal, ob im Kloster, auf Mallorca oder im Ausstieg mitten unter uns. Das „Ensemble 4“ und die Regisseurin Doro Schroeder suchen Aussteiger – und die, die es einmal waren oder werden möchten. Menschen mit Erfahrungen in Kommune, Kibbuz oder Kosterleben sind dazu eingeladen, von ihren Erlebnissen zu erzählen. Doro Schroeder arbeitete in einem kroatischen Flüchtlingslager. Inzwischen ist sie als freie Regisseurin tätig.