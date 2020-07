Kurse der Landesmedienanstalt : Schnitzeljagd mit Tablet und Handy

Im Kurs „WhatsApp, You Tube und Insta“ erfahren Jugendliche, wie sie sich sicher in den Sozialen Medien bewegen. Foto: dpa/Tobias Hase

Die Landesmedienanstalt bietet Seminare für Kinder und Teenager an.

Während der Sommerferien bietet die Landesmedienanstalt Saarland in Saarbrücken wieder zahlreiche Seminare für Kinder und Jugendliche an. Wegen der Covid-19-Pandemie wurden die maximalen Teilnehmerzahlen der Veranstaltungen vorsorglich nach unten korrigiert. Zudem werden die Seminare nach Möglichkeit in größere Räume verlegt. Desinfektionsmöglichkeiten sind vor Ort ausreichend vorhanden.