Neues Musikfestival : Tradition trifft auf aktuelle Chartstürmer

Kerstin Ott, die am Sonntag auftritt, landete im Jahre 2016 mit „Die immer Lacht“ den Party-Ohrwurm des Jahres. Foto: NONA Photography

Lebach Bei der „Grünen Woche“ in Lebach feiert von Freitag bis Sonntag das „Zeltfestival Saar“ Premiere.

Pop, Dance und Schlager – bei der „Grünen Woche“, die von Donnerstag bis Dienstag wieder in Lebach gefeiert wird, soll Tradition auf aktuelle Chartstürmer treffen. Denn das Volksfest, dessen Anfänge bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen, wartet 2019 mit einer Premiere auf: dem ersten „Zeltfestival Saar“.

Auf der Pferderennbahn fällt am Freitag, ab 18.30 Uhr, der Startschuss für eine dreitägige Konzertreihe mit Zugpferden der aktuellen Musikszene. In einen großen Zirkuszelt mit Platz für bis zu 5 000 Besucher ist dann Pop-Musik im Dreierpack angesagt. Mit dabei ist Laith Al-Deen. Mit dem Ohrwurm Bilder von dir“ gelang ihm im Jahre 2000 sein Durchbruch. Seitdem ist der gebürtige Karlsruher quasi Dauergast in den Charts, hat über 350 000 Tonträger verkauft und zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Auch Sasha steht am Freitag live auf der Bühn. Er gilt als einer der wandelbarsten deutschen Pop-Künstler, landete sowohl als Solo-Musiker Hits wie „If You Believe“ und „This Is My Time“ als auch als Dick Brave mit seiner Band Backbeats Erfolge. Eröffnet wird der Abend von der Saar-Band „Perlregen“.

Sasha präsentiert am Freitag seine Kulthits wie „If You Believe“ aber auch neue Songs. Foto: Olaf Heine

Am Samstag, ab 20 Uhr, sind dann elektronische Beats beim „Zeltfestival Saar“ angesagt. Top-Act ist „Lost Frequencies“. Der belgische Produzent und Electro-DJ schaffte es mit Hits wie „Are You With Me“, „Reality“ und „Melody“ in die Top-Ten der Charts. Zudem heizen unter anderem „YouNotUs“, King Arthur, Steve Norton und weitere DJs den Besuchern ein.

Am Samstag heizen ab 20 Uhr Lost Frequencies („Are You With Me“) und weitere Top-DJs den Besuchern ein. Foto: Zeltfestival Saar

Mit geballter Frauen-Schlagerpower startet das Festival am Sonntag, ab 19.30 Uhr, in sein Finale. So wurde Maite Kelly durch ihre Karriere mit der Kelly Family bekannt. Seit 2011 ist die deutsch-irische Sängerin aber auch als Solo-Künstlerin erfolgreich unterwegs. Mit ihrem Album „Sieben Leben für dich“ war sie eineinhalb Jahre ununterbrochen in den deutschen Charts vertreten. Kerstin Ott, die ebenfalls am Sonntag live auf der Bühne steht, landete laut Veranstalter 2016 mit „Die immer lacht“ den „Party-Ohrwurm des Jahres“.

Nach dem Erfolg mit ihrer Familie ist Maite Kelly nun in der Schlagerszene erfolgreich. Foto: Edith Held

„Trotz der Vielzahl an Konzerten und Veranstaltungen im Saarland haben wir versucht, ein interessantes, nicht vergleichbares Musikprogramm für verschiedenste Zielgruppen zusammenzustellen, welches zum Gesamt-Konzept der Grünen Woche passt“, erklärt Tom Schwarz von „Alm Events“. Die Firma ist Partner der Stadt.

Neben der Premiere des „Zeltfestival Saar“ dürfen bei der „Grünen Woche 2019“ von Donnerstag bis Dienstag auch traditionelle Programm-Bestandteile nicht fehlen. Dazu gehören Bilder-Ausstellungen, der Schüler-City-Lauf, Pferderennen und der Mariä-Geburtsmarkt mit über 400 Ständen. Dieser bildet traditionell den Abschluss der Feierlichkeiten. Zuvor wird am Montag auf dem Gelände des Zeltfestivals in Zusammenarbeit mit dem Bauernverband der „Tag der Land- und Forstwirtschaft“ gefeiert.

