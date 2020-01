Dinnershow : Mit Kunst und Kulinarik ins Jahr 2020

Saarbrücken Das „Alexander Kunz Theatre“ in Saarbrücken hat auch über die Festtage geöffnet.

Von den Familientagen über ein Silvester-Spezial bis zur „Ladies Night“ – auch an den Festtagen geht die Dinnershow „Alexander Kunz Theatre“ weiter. So stehen im Spiegelpalais im Saarbrücker Deutschmühlental am 22., 23., 25. und 26. Dezember jeweils um 18 Uhr Familientage mit einem speziellen Kindermenü auf dem Spielplan.