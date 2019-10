Grenzenloser Markt : Für Profis und den Nachwuchs

Petite Roselle Am Samstag und Sonntag: Künstlermarkt im „Parc Explor Wendel“.

Einen grenzüberschreitenden Künstlermarkt veranstaltet der „Parc Explor Wendel“ am Samstag und Sonntag. In der ehemaligen Kohlewäsche können Künstler aus Lohringen, dem Saarland und der gesamten Großregion an diesem Wochenende ihre Kunstwerke einem Publikum präsentieren und zum Verkauf anbieten. Vertreten sind Künstler aus verschiedenen Bereichen wie Malerei, Zeichnen, Fotografie, Skulpturen und Keramik.

Auch Autoren wurden eingeladen. Sie werden ihre Romane, Gedichtem Biografien und Essays oder Comics verkaufen. So soll der Austausch zwischen den Künstlern ebenfalls gefördert werden. Der Künstlermarkt hat am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10 bis 18 Uhr, bei jedem Wetter im Lavoir geöffnet. Während der Veranstaltung bietet die Caféteria des „Musée Les Mineurs Wendel“ Speisen und Getränke an.