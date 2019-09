Kuchen, Cupcakes und Torten in der Saarlandhalle : Ein Paradies für Naschkatzen

Kuchen, Cupcakes und Torten in der Saarlandhalle

Saarbrücken Am Samstag und Sonntag, ab 9.30 Uhr: „Cake Sensation“ in Saarbrücken.

Auch in diesem Jahr öffnet wieder die „Cake Sensation“ ihre Türen, und zwar am Samstag und Sonntag von jeweils 9.30 Uhr bis 18 Uhr, in der Saarbrücker Saarlandhalle. Die Messe wartet mit über 50 Ausstellern aus mehreren Ländern mit Live-Demonstrationen, Workshops und dem laut den Veranstaltern „größten Torten-Wettbewerb Südwestdeutschlands“ auf. Doch die Besucher erwartet nicht nur alles rund ums Backen, Dekorieren und Gestalten. Die Teilnehmer wollen darüber hinaus mit ihrem Arbeitszubehör, Back-Werkzeug und vielem mehr überzeugen.