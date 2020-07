Reihe „Sommerfahrplan“ : Musik einer Legende

Am Freitag: Konzert am Bahnhof Püttlingen.

Die Reihe „Sommerfahrplan“ am Bahnhof Püttlingen geht in die nächste Runde. Am Freitag, 19.30 Uhr, spielt die Band „Johnny Cash Experience“ einige Country-Songs im großen Biergarten des restaurierten Bahnhofs Püttlingen.