Konzert : Neues vom Frauenflüsterer

Bernd Begemann tritt in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen auf.

Ein Konzert mit Bernd Begemann erwartet die Besucher am Samstag, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen: Der Musiker gilt als stilbewusstester Musik-Connaisseur der Hansestadt, unterschätzter Gitarrist und darüber hinaus auch als begabter Bühnen-Künstler.