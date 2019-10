Von einer Suche, die Mut macht : Poetischer Pazifist trifft Cello

Saarbrücken Konstantin Wecker singt am Samstag, 20 Uhr, in Saarbrücken.

Der bekannte Liedermacher Konstantin Wecker geht mit den Musikern Fany Kammerlander und Jo Barnikel auf Tournee. Dabei gastiert er am Samstag, 20 Uhr, auch in der Saarbrücker Congresshalle. Der Münchner Künstler setzt sich dem Veranstalter zufolge seit mehr als 40 Jahren für eine Welt ohne Waffen und Grenzen ein.

Neben seinem langjährigen Alter Ego am Klavier, Jo Barnikel, steht im aktuellen Programm mit Fanny Kammerlander eine Cellistin auf der Bühne. Mit ihrem Spiel soll Konstantin Weckers Liedern eine ganz persönliche Note verliehen werden. Zu hören sind an diesem Abend in der Saarbrücker Congresshalle lyrisch-sensible Klavierstücke, die von „Wut und Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand – und immer auch von der Suche nach dem Wunderbaren handeln“, erklärt der Veranstalter und fügt hinzu: „Eine Suche, die Mut macht. Und Hoffnung“.