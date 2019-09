Klassische Musik : Wenn Undine auf Carmen trifft

Das Tsanevski Quartett spielt am Sonntag in der Schinkelkirche in Bischmisheim. Foto: Tsanevski Quartet/Werner Johann

Saarbrücken Die Reihe „Saarbrücker Sommermusik“ geht mit weiteren Konzerten in die nächste Runde.

Noch bis zum 29. September läuft die Reihe „Saarbrücker Sommermusik 2019“: Am Donnerstag, 20 Uhr, sind Klarinetten-Quintette in der Schinkelkirche Bischmisheim zu hören. Auf dem Programm stehen Mozart und Brahms.

Am Freitag, 20 Uhr, wird „Vom Werden zum Vergehen“ in der Einsegnungshalle auf dem Hauptfriedhof aufgeführt. Der Fokus liegt auf den Themen Resignation und Abschied. Am Samstag, 20 Uhr, wird das „Duo sono“ im Evangelischen Gemeindehaus Scheidt auftreten. Die beiden Musikerinnen spielen unter anderem die „Fantasie brillante sur Carmen“ von François Fauré. Im Mittelpunkt steht das Stück von Carl Reinecke, der die Geschichte der Nixe Undine vertont hat. Am Sonntag, 17 Uhr, tritt das „Tsanevski-Quartett“ in der Schinkelkirche Bischmisheim auf. Zu hören sind das „Streichquartett d-Moll“ von Hugo Wolf und die Uraufführung von „Pollox 4353“ für Streichquartett, komponiert von Kiril Tsanevski.