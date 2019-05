Kinderfest an der Cloeuf : Hits für die ganze Familie

Orscholz Am Sonntag, ab 13 Uhr, steigt das Kinder- und Familienfest in Orscholz.

Bereits zum dritten Mal wird gemeinsam mit dem Familien-Zentrum Perl-Mettlach sowie mit der Unterstützung der Freiwilligen Jugendfeuerwehr der Gemeinde Mettlach am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein Kinder- und Familienfest am Cloef-Atrium in Orscholz gefeiert. Es handelt sich dabei um eine Open-Air-Veranstaltung. Der Kindergarten Mettlach-Bahnhofstraße, die Kinder-Tagespflegestelle der Gemeinde Mettlach sowie das Familien-Zentrum Perl-Mettlach bieten Bastel- und Mitmach-Angebote an. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt.