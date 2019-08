Spiel, Spaß und Informationen : Von Spielen über Sport bis zum Singen

Saarbrücken Am Sonntag wird der Weltkindertag in Saarbrücken gefeiert.

Der Deutsch-Französische Garten in Saarbrücken verwandelt sich am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in einen Kinderpark. Anlass ist der Weltkindertag. Das Motto lautet: „Wir Kinder haben Rechte!“. Damit rufen „UNICEF Deutschland“ und das „Deutsche Kinderhilfswerk“ Bund, Länder und Kommunen dazu auf, mehr Möglichkeiten zu schaffen, damit Kinder besser über ihre Rechte informiert werden und ernster genommen werden. „Es ist wichtig, dass sie aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligt werden“, so Christoph Conrad von der Stadt Saarbrücken. An mehr als 80 verschiedenen Stationen haben Mädchen und Jungs die Möglichkeit, zu spielen, verschiedene Sportarten auszuprobieren, zu tanzen, zu basteln, zu singen – und sich über Kinderrechte zu informieren. Auf der „SR 1-Bühne“ an der Orchestermuschel wird unter anderem ein Kinder-Musical aufgeführt.