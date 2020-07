„Atelier im Deutsch-Französischen Garten“ : Buntes Ferienprogramm in der Grünen Oase

Buntes Ferienprogramm in der Grünen Oase

Vom 20. Juli bis 14. August öffnet in Saarbrücken das „Atelier im Deutsch-Französischen Garten“.

In den letzen vier Wochen der saarländischen Sommerferien erwarten junge Talente 16 kunst-kreative Workshops unter freiem Himmel. Denn dann öffnet wieder das „Atelier im Deutsch-Französischen Garten“ in Saarbrücken. Bei dem Ferienprogramm-Angebot der Landeshauptstadt können die Kinder gemeinsam mit Künstlern die vielfältige Welt der Kunst kennen lernen.

Das Programm reicht von der Gestaltung von Figuren aus Speckstein über die Erarbeitung einer Geschichte aus Obst und Gemüse bis hin zu Kursen im Weben. Die jungen Künstler bauen beispielsweise aus Schrott witzige kleine Gestalten oder üben das Tanztheater-Stück „Karneval der Tiere“ zusammen ein. Auch ein Murmel-Labyrinth bauen die Teilnehmer in einen Workshop.