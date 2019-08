Klassik : Unterschiedliche Streichquartette

Mettlach Am Sonntag spielen „Quatuor Hermès“ in der Alten Abtei Mettlach.

Das Quartett „Quatuor Hermès“ gastiert am Sonntag, 16 Uhr, im Rahmen der Kammermusiktage in der Alten Abtei in Mettlach. Die Gruppe setzt sich zusammen aus Omer Bouchez (Violine), Elise Liu (Violine), Yung-Hsin Lou Chang (Viola) und Anthony Kondo (Violoncello). Aufgeführt werden das „Streichquartett Nr. 1 D-Dur“ von Carl Ditters von Dittersdorf (1739 bis 1799), das „Streichquartett g-Moll op. 10“ von Claude Debussy (1862 bis 1918) und das „Streichquartett a-Moll D 804 – „Rosamunde“ von Franz Schubert (1797 bis 1828).

„Quatuor Hermès“ stehen seit 2008 gemeinsam auf der Bühne und erhielten viele Preise. Entscheidend für die internationale Förderung war unter anderem der erste Preis beim Vorspiel bei den „Young Concert Artists“ in New York. Das Quartett wird oft zu Festivals in Frankreich und anderen Ländern eingeladen. In den USA traten die Musiker auch im Kennedy Center in Washington auf.