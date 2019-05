Kultur-Open-Airs in Saarbrücken : Immer wieder sonntags Kultur pur

Saarbrücken 30 Jahre „Sonntags ans Schloss“. Vom 2. Juni bis 25. August gibt’s Konzerte und Kinderprogramm.

Seitdem hat sich viel verändert. Zahlreiche prominente Musiker sind bereits im Garten des Saarbrücker Wahrzeichens aufgetreten. „Einer der Superstars war Colin Hay von Men At Work“, blickt Brettar zurück. Die australische Band landete in den 80er Jahren Hits wie „Down Under“. Zudem seien zum Beispiel „Poems for Laila“ und „La Brass Banda“ kurz vor ihrem Durchbruch zu Gast gewesen, die heute die großen Hallen füllen. Mit den Bananafishbones, die es mit „Come to Sin“ in die Charts geschafft haben, gibt es dieses Jahr am 7. Juli ein Wiedersehen.