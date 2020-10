Konzerte : Elektro trifft auf Jazz-Rock

„JoJo Mayer“ und seine Band „Nerve“ treten am Dienstag in Luxemburg auf. Foto: Rockhal

Zwei Konzerte in der Rockhal Esch-sur-Alzette in Luxemburg.

Zwei unterschiedliche Konzerte erwarten die Besucher in der Luxemburger Rockhal in Esch-sur-Alzette: Am Dienstag, 21 Uhr, tritt dort „JoJo Mayer“ gemeinsam mit seiner Band „Nerve“ auf. Ursprünglich sollte dieses Konzert bereits am 20. April 2020 über die Bühne gehen, doch es wurde wegen der Corona-Krise verschoben. Bei „Nerve“ handelte es sich zunächst um eine experimentelle Zusammenarbeit zwischen DJs, visuellen Künstlern, Musikern und dem Publikum. Inzwischen feiert die Formation laut Veranstalter auch die Essenz des Rock’n’Roll.