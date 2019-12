Achttägiges Chanukka-Fest beginnt : Ein musikalischer Brückenschlag

Saarbrücken Das „Chanukka-Fest“ wird mit einem Konzert in der Synagoge Saarbrücken eröffnet.

Eine Chanukka-Feier mit einem Konzert des „Jiddisch Swing Orchestras“ aus Berlin erwartet die Besucher am Sonntag, ab 17 Uhr, in der Synagoge in Saarbrücken. Um 18 Uhr folgt der Abend-Gottesdienst. Im Anschluss werden die Besucher gemeinsam die erste von acht Chanukka-Kerzen auf dem Vorplatz der Synagoge anzünden. Danach wird mit Musik und Glühwein weiter gefeiert. Das jüdische Fest dauert acht Tage.