Open-Air am Kurhaus Harschberg : Vom Blueshimmel bis zu Teufel-Storys

Die Tribute-Band „The Journey Experience“ spielt am Freitag, 24. Juli, die Songs ihres Vorbildes Journey. Foto: Markus Hufschmidt

Am Freitag startet das viertägige Jazz-Open-Air am Kurhaus in St. Wendel mit acht Bands.

Zwei Wochenenden Live-Musik mit vier Konzerten, acht Formationen und einer großen Bandbreite von Blues über Soul und Jazz bis Reggae – das verspricht das kleine Open-Air am Kurhaus Harschberg in St. Wendel. Nach der Absage des Altstadtfestes, bei dem der Jazzförderkreis St. Wendel mit einer Bühne vertreten ist, und des „WND Jazz 2020“-Festivals möchte der Verein mit Unterstützung der Stadt wieder etwas Bewegung in die Konzertszene bringen, so der erste Vorsitzende Ernst Urmetzer.

Zum Auftakt stehen am Freitag, 24. Juli, „Elm F. & The Rooks“ auf der Bühne. Elmar Federkeil, Frontmann des Trios, gehört laut Veranstalter zu den meist gefragtesten Schlagzeugern des Saarlandes. Unter anderem spielt er in Formationen wie „The Soulfamily“, Nicole Jo sowie „Orlando & die Unerlösten“. Zusammen mit dem Leadsänger und Keyboarder Stephan „Funky T“ Thielen und Andrew Lauer am Bass interpretiert Elmar Federkeil „Songs der Rock-, Pop- und Jazzmusik angenehm leise und meistens im Bossa-, Clubjazz- oder Reggae-Stil“, sagt Ernst Urmetzer.

„Elm F. + The Rooks“ präsentieren zum Start der Reihe Rock, Pop und Jazz. Foto: Elmar Federkeil

Mit ihrer energiegeladenen Show wollen „The Journey Experience“ dem Original möglichst nahekommen. Die Tribute-Gruppe spielt um 22 Uhr zum Abschluss des ersten Abends die zeitlosen Songs der erfolgreichen US-Rockband, die in ihrer 40-jährigen Karriere über 75 Millionen Tonträger verkauft und Hits wie „Wheel In The Sky“ gelandet hat.

Am Samstag, 25. Juli, 20 Uhr, geht es dann in den „Blues Himmel“. Die Zweibrücker Band um ihren Gründer und Sänger Michael Wack verbindet Blues mit Pfälzer Mundart. „Das Ergebnis ist eine sehr unterhaltsame Mischung aus traditionellen Bluesthemen wie Liebe, Lust und Laster sowie landestypische Geschichten, aber auch philosophische Themen oder mit Augenzwinkern aus dem zwischenmenschlichen Bereich“, steht für Urmetzer fest.

„Rocketfuel“, die ab 22 Uhr auf der Bühne stehen, spielen bluesgetränkten, kernigen Rock im Sinne der 70er Jahre. „Wie ein gut geschmiertes Getriebe, funktionieren die Vier als starke Einheit und überzeugen so mit ihren filigranen wie auch druckvollen Songs“, so Urmetzer.

Am zweiten Wochenende geht das Open-Air-Festival am Kurhaus Harschberg mit den beiden saarländischen Gitarristen Arnulf Ochs und Uli Brodersen und ihrer Band weiter. Die Jazz-Combo ist laut dem Veranstalter „für ihre ausgiebige Improvisationen und treibende Gitarren-Grooves“ bekannt. Mit der „Saarbrooklyn-Groove-Unit!“ haben sich am Freitag, 31. Juli, 22 Uhr, zudem „fünf Freunde aus Saarbrücken, die sich der Fusion-Stilistik verschrieben haben“, angesagt.

Die Formation „Roxanne“ erinnert am Samstag, 1. August, an die Hits und weniger bekannten Songs von „The Police“ . Foto: Peter Lauer/PETER LAUER

„Herzzerreißende Balladen, ausdrucksstarke Kompositionen, kraftvolle Blues- und Rocksongs“ sind für Urmetzer dagegen das Markenzeichen von „Honey Creek“. Mit ihren „Geschichten um Tod, Teufel, Frauen und das Leben“ eröffnet die Gruppe um den kalifornischen Sänger James Boyle am Samstag, 1. August, 20 Uhr, den letzten Festival-Abend. Und zum Finale präsentiert das Trio „Roxanne“ die bekannten und auch weniger bekannten Hits der New Wave-, Punk- und Reggae-Band „The Police“ um ihren Frontmann Sting.