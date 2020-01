Kunstwerke aus Sand : Geschichten komplett aus Sand erzählt

Saarlouis Die russische Sandmalerin Irina Titova tritt im Theater am Ring in Saarlouis auf.

Die russische Künstlerin Irina Titova präsentiert ihre Show „In 80 Bildern um die Welt“ am Mittwoch, 20 Uhr, im Theater am Ring in Saarlouis. Weitere Termine sind Donnerstag, 30. Januar, 20 Uhr, in der Festhalle Pirmasens und Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel.