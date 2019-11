Ausstellungen, Comedy, Konzerte und Theater : Comedy, Kunst und Live-Musik

Neunkirchen Von Donnerstag bis Sonntag ist in Neunkirchen einiges los.

Mit mehreren Veranstaltungen wartet die „Neunkircher Kulturgesellschaft“ diese Woche auf. Der Auftritt von Komiker Ingmar Stadelman mit der Show „Pressefreiheit – ein Meinungstest“ am Donnerstag in der Stummschen Reithalle wurde jedoch auf den 25. Mai verlegt.

Am Freitag, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 18 Uhr, tritt der Chansonnier Marcel Adam in der Stummschen Reithalle auf. Dort wird er seine Show „Le Beaujolais Primeur est arrivé“ präsentieren. Ebenfalls am Freitag, 19 Uhr, startet die Ausstellung „Tafelbilder. Kunst und Essen“ in der Städischen Galerie Neunkirchen. Diese bis 9. Februar.

Am Samstag, 19.30 Uhr, spielen „Die Höhner“ in der Neuen Gebläsehalle. Dabei geben sich die Kölner Urgesteine „fröhlich und festlich, rockig und melodiös“, so der Veranstalter. Am Dienstag, 10 und 16 Uhr, sowie am Mittwoch, 10 Uhr, wird „Simsala Grimm“ in der Neuen Gebläsehalle aufgeführt.