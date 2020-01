Crossover-Musical : Shakespeare trifft auf Chartstürmer

Die „Opernwerkstatt am Rhein“ und ihr Regisseur, Sascha von Donat, haben das Rock-Musical kreiert. Foto: Opernwerkstatt am Rhein

Zweibrücken „Rock Me, Hamlet“ wird in der Festhalle Zweibrücken aufgeführt.

Ein klassischer Shakespeare-Text, gemischt mit Rock- und Pop-Songs der neuesten Zeit, unter anderem von Adele und Robbie Williams, erwartet die Besucher am Sonntag, 18 Uhr, bei dem Musical „Rock Me, Hamlet“ in der Festhalle Zweibrücken. Hamlet ist in dieser Version ein Prinz zwischen Steampunk und Glamrock. Als Regisseur agiert Sascha von Donat.