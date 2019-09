Theater für Kinder : Ein Pandamädchen sorgt für Wirbel

Saarbrücken Am Samstag und Sonntag: Werke für den Nachwuchs in Saarbrücken.

Auch für Kinder und Jugendliche werden in dieser Woche Konzerte des Staatstheaters gespielt, und zwar am Samstag, 15 und 17 Uhr, „Der Elefantenpups“ – für Kinder ab fünf Jahren in der Alten Feuerwache in Saarbrücken. Die Tiere in Direktor Fröhlichs Zoo lieben Musik so sehr, dass viele von ihnen ein Instrument beherrschen: Lorenzo, der Löwe, zupft den Kontrabass; Ricardo, das Zebra, liebt das Schlagwerk und die Flamingodame trrillert auf ihrer Querflöte. Als eines Tages das Pandamädchen Mei Yue neu und betrübt in den Tierpark hereinschneit, hecken die anderen einen Geheimplan aus, der ihr Heimweh vertreiben soll....