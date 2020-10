Führungen : Den Hüttenarbeitern auf der Spur

Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird wieder ein umfangreiches Ferienprogramm angeboten.

Während der Herbstferien im Saarland und in Rheinland-Pfalz bietet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte um 15 Uhr eine tägliche Führung über das Areal an. Zudem starten unterschiedliche, geführte Rundgänge durch die Ausstellung „Afrika – Im Blick der Fotografen“ und zu den Installationen von Christian Boltanski.

Für die Kleinen gibt es kindgerechte Hütten-Spaziergänge. Hier werden die Abläufe im ehemaligen Eisenwerk erklärt – und was es hieß, in der Völklinger Hütte zu arbeiten. Neben der sonntäglichen Kinderführung um 11.30 Uhr gibt es dieses Angebot für Kinder und Jugendliche auch an den beiden Dienstagen der saarländischen Herbstferien, jeweils um 16 Uhr. In den französischen und luxemburgischen Schulferien führen auch französischsprachige Besucherbegleiter durch das Industrie-Denkmal.