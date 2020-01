Marguerite : Begegnung mit schwerwiegenden Folgen

Saarbrücken Gleich drei Mal steht diese Woche das Musical „Marguerite“ auf dem Spielplan des Staatstheaters.

Das Musical „Marguerite“ des Oscar-Preisträgers Michel Legrand wird am Freitag, 19.30 Uhr, Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken aufgeführt. Das Werk handelt von einer großen Liebe in Zeiten von Krieg und Zerstörung und wird untermalt von Chansons, Jazz und den Klängen Holywoods à la Barbra Streisand. Die Hauptrolle übernimmt der Schweizer Opern- und Musicalstar Katja Reichert. Die saarländische Schlager-Sängerin Ingrid Peters stehr als „Chanteuse“ in dem Musical auf der Bühne.