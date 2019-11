Soul-Session im neuen Festsaal : Soul mit reichlich Tanz-Potenzial

Saarbrücken Elmar Federkeil und seine Band spielen im „Hirsch“ in Saarbrücken.

Eine Soul-Session mit den „Hirsch Allstars“ erwartet die Besucher am Freitag, 20.30 Uhr. Bandleader Elmar Federkeil präsentiert im neuen Festsaal im „Hirsch“ in Saarbrücken jeden Monat Sänger aus allen Teilen Deutschlands. Dabei setzt er auf „höchste Qualität“, so der 53 Jahre alte Berufs-Musiker. Es soll getanzt werden, was das Zeug hält. Denn die Atmosphäre in der Event-Gastronomie „Hirsch“ lade förmlich dazu ein, nicht zu sitzen, sondern zu „zappeln“, mitzusingen und einfach Spaß zu haben.