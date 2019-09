Neunkirchen feiert mit Eisel und Jem : Die sprechende Klarinette ist zurück

Neunkirchen Am Freitag, 20 Uhr, wird „30 Jahre Eisel & Jem“ in Neunkirchen gefeiert.

Unter dem Motto „Klez-Fiesta – 30 Jahre Eisel & JEM“ gastieren Helmut Eisel und seine Formation am Freitag, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Der Musiker wandelt mit seiner „Sprechenden Klarinette“ zwischen den Stilen und Kulturen. Seinem Publikum erzählt er mit seinen Songs Geschichten – fröhliche, melancholische, unwiderstehlich verführerische.